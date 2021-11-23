В 2022 году в Нижнекамском районе планируют отремонтировать четыре учреждения культуры

В 2022 году в Нижнекамском районе Татарстана планируется отремонтировать четыре учреждения культуры на сумму 485 млн рублей. Об этом на публичных слушаниях по бюджетам города и района сообщила руководитель муниципального Департамента по бюджету и финансам Светлана Логинова. Всего начиная с 2015 года в районе уже отремонтированы девять объектов культуры на общую сумму 512 млн рублей.

«В следующем году собираемся отремонтировать ТЮЗ, который переехал в здание бывшего кинотеатра „Джалиль“, Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева, детскую музыкальную школу №1 и сельский дом культуры в селе Сухарево», — рассказала докладчик.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году будут проведены работы по следующим объектам: Нижнекамский экстрим-парк (второй этап), парк «Святой Ключ» и экопарк в поселке Красный Ключ (третий этап), Школьный бульвар в поселке Камские Поляны (вторая очередь).

Среди намеченных задач — ремонт здания Управления ЗАГС города, реконструкция сетей водоснабжения в селах Большое Афанасово и Верхняя Уратьма, восстановление уличного освещения в 35 населенных пунктах. Кроме того, будут проведены проектно-изыскательские работы по строительству здания Управления ЗАГС в Камских Полянах.

«Расходы капитального характера коснутся и тех объектов, которые не являются собственностью муниципалитета. Они находятся на нижнекамской земле, однако содержатся за счет средств республиканского бюджета», — уточнила Логинова.

В частности, ожидается строительство ФАПа в Верхних Челнах, капитальный ремонт социального приюта для детей и подростков «Балкыш», хозблока психоневрологического интерната в Камских Полянах, капремонт стационаров Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (лечебный корпус №2) и детской городской больницы (главный корпус).

Национальный проект «Жилье и городская среда», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, их цели были скорректированы.