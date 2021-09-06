В 2022 году в Нижнекамске капитально отремонтируют две гимназии и построят две школы

Следующий, 2022 год станет прорывным для системы образования Нижнекамского района Татарстана. К 1 сентября будущего года в Нижнекамске капитально отремонтируют две гимназии и построят еще два новых образовательных учреждения. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник районного Управления образования Рамиль Гиниятуллин.

«Так, с началом нового календарного года планируется приступить к капитальному ремонту гимназии №2 имени Баки Урманче и гимназии №34. Для нас это значимое событие», — подчеркнул докладчик.

Гиниятуллин отметил, что во время капремонта не только обновят фасады и внутреннее убранство школ, благоустроят территорию, но и усовершенствуют материально-техническую базу. «Это позволит расширить возможность сохранения и изучения родных языков, повысить качество образования и комфортность для всех участников образовательного процесса», — отметил докладчик.

Еще одним важным событием для Нижнекамска станет строительство новой школы в 34-м микрорайоне на 912 мест и детского сада на 320 мест. В строящемся лицее №38 будут созданы лаборатории для экспериментов, IT-полигон, студия музыки и драмы, мастерская ИЗО, два спортивных зала и два бассейна. Инженерный лицей будет готовить абитуриентов к поступлению в НХТИ и Высшую школу нефти в Альметьевске.

В еще одной строящейся школе — полилингвальном центре «Адымнар — Тубен Кама» будет организовано обучение на трех языках — русском, татарском и английском. Набор в 2022 году будет осуществляться в классы с 1-го по 7-й. Поступить сюда сможет любой учащийся независимо от места проживания. Главное условие — базовое владение английским и татарским языками.

«Точно поступят в школу выпускники специальных групп в детсадах №80 и 94. Однако это вовсе не означает, что воспитанники других детских садов не смогут обучаться в полилингвальной школе», — добавил начальник муниципального Управления образования.