В 2022 году в Лениногорске и Азнакаевском районах РТ появятся молодежные центры

В 2022 году запланировано строительство молодежных центров в Лениногорске и Азнакаевском районе Татарстана. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«В Лениногорске появится молодежный центр, придуманный молодежью и спроектированный вместе с ними. Также в Азнакаевском районе появится такой центр», — отметил министр.

Он добавил, что ещё запланирован ремонт в шести молодежных центрах республики, а в двух будут разрабатываться новые проекты.