news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
28 декабря 2021  23:50
Арсений Каримов

В 2022 году в Лениногорске и Азнакаевском районах РТ появятся молодежные центры

news_top_970_100

В 2022 году запланировано строительство молодежных центров в Лениногорске и Азнакаевском районе Татарстана. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«В Лениногорске появится молодежный центр, придуманный молодежью и спроектированный вместе с ними. Также в Азнакаевском районе появится такой центр», — отметил министр.

Он добавил, что ещё запланирован ремонт в шести молодежных центрах республики, а в двух будут разрабатываться новые проекты.

#тимур сулейманов #минмолодежи рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное