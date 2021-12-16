В 2022 году в Лаишевском районе Татарстана появится новый детский сад

В будущем году в селе Малые Кабаны Лаишевского района Татарстана будет построен новый детский сад. Планами на 2022 год во время прямого эфира в соцсети Instagram поделился глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

«Мы подготовили земельный участок в Малых Кабанах, проектно-сметную документацию с экспертизой. Есть понимание Правительством Республики [необходимости] строительства нового детского сада. Я думаю, что в 2022 году при поддержке республики мы построим и сдадим новый сад», — отметил спикер.

По словам главы района, большая работа проведена и в Песчаных Ковалях. «Есть большой земельный участок, подготовлена проектно-сметная документация по аналогичному детскому саду на 260 мест. Изыскиваем возможность финансирования для строительства данных объектов», — добавил глава района.

Кроме того, в Усадах приступили к строительству школы на 1224 места. «Данный проект был согласован и поддержан руководством республики. Сдача объекта планируется в 2023 году», — поделился планами глава.

Ильдус Зарипов напомнил, что в текущем году в селе Усады была построена школа на 500 мест, а в Державине — детский сад на 50 мест.