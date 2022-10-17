В 2022 году в домах Казани по капремонту восстановили 57 крыш и заменили 129 лифтов

В этом году по программе капитального ремонта в Казани восстановили кровли 57 домов, в еще 44 домах заменили 129 лифтов, а в 76 — обновили систему отопления. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Докладчик напомнил, что в 2022 году завершается очередной трехлетний этап долгосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в программу 2020–2022 годов вошли 729 домов на сумму более 7 млрд рублей. В программу 2022 года были включены 160 домов на сумму 2,4 млрд рублей.

Мероприятия программы капремонта разделены на две части: основную (замена лифтов, ремонт фасадов, крыш, стояков, линий водоснабжения и так далее) и дополнительную (замена радиаторов отопления, полотенцесушителей, ремонт входных групп и прочее).

«В этом году в 160 домах заменено и отремонтировано 57 кровель, в 76 домах заменено отопление, в 55 домах отремонтированы фасады, в 44 домах заменены 129 лифтов. Также в этом году в шести домах были заменены наружные и внутридомовые газопроводы с заменой внутриквартирной разводки», — поделился деталями реализации планов по капремонту Гиниятуллин.