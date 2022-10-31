В 2022 году в Казани зафиксировано свыше 1,1 тыс. экономических преступлений

С начала текущего года в столице республики выявлены 1132 преступления в экономической сфере. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления МВД по Казани Надир Закиров.

«Практически половина из них – коррупционной направленности, число которых, по сравнению с прошлым годом, увеличилось. Выросло количество должностных преступлений, в том числе фактов взяточничества», – пояснил Закиров.

Так, из зафиксированных в Казани 1132 преступлений в сфере экономики 543 связаны с коррупцией, 477 случаев относятся к должностным преступлениям, также выявлены 306 фактов взяточничества.

