В Казани на 65% выросло число нарушений правил зимнего содержания города

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В течение прошлого, 2022 года на территории столицы Татарстана составили 784 административных материала, связанных с нарушениями правил содержания города в зимний период. Показатель вырос на 65% по сравнению с 2021 годом из-за обильных снегопадов. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев.

Докладчик отметил, что в прошлом году работа ведомства проходила с учетом текущей социально-экономической ситуации. В прошедшем марте Правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок и надзорных мероприятий. Поэтому в 2022 году значительное внимание уделялось профилактике правонарушений.

«Раз в два месяца мы проводили встречи с представителями жилищных компаний, крупных ресурсоснабжающих и дорожных организаций, приглашали торговые и рекламные предприятия, председателей садовых обществ и гаражных кооперативов. В восьми встречах у нас приняло участие более 200 организаций», — сообщил Минвалеев.

С каждой группой проводилось обсуждение наиболее часто встречающихся нарушений и необходимости соблюдать правила при благоустройстве города.

«В рамках профилактики объявлено 890 предостережений. В зимний период контроль в первую очередь направлен на нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан. Это очистка кровель от снега, содержание дворовых территорий, уборка улично-дорожной сети. В 2022 году по зимнему содержанию составлено 784 административных материала, это на 65% больше, чем в 2021 году. Начало и завершение прошлого года сопровождались обильными снегопадами, выросло и число зафиксированных нарушений», — заключил чиновник.