В 2022 году в Казани капитально отремонтирован 71 социальный объект на 2,9 млрд рублей

В прошлом году в 71 социальном учреждении татарстанской столицы провели капитальный ремонт на общую сумму 2,9 млрд рублей. Две трети из отремонтированных объектов являются образовательными учреждениями. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Он отметил, что состояние материально-технической базы учреждений социальной сферы является залогом качественной работы воспитателей, учителей, тренеров и успешного развития подрастающего поколения.

«Зона нашей ответственности довольно обширная – это 879 зданий, из них 74% составляют учреждения образования. Одним из ключевых направлений является программа капитального ремонта. В 2022 году по программе капремонта с привлечением муниципального, республиканского и федерального бюджетов отремонтирован 71 объект на общую сумму 2,9 млрд рублей. Из них 51 объект – учреждения образования», – рассказал Королев.

Его слова дополнил мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил важность поддержания социальных учреждений города в нормативном состоянии. По его словам, многие здания были построены несколько десятков лет назад, и до сих пор ни разу не ремонтировались, что повышает требования к поддержанию их в нормальном состоянии.

Метшин напомнил, что в Татарстане действует программа капитального ремонта школ старше 30 лет, инициированная Рустамом Миннихановым. «Благодаря этой программе в 106 школах закрыли самые важные вопросы – крыши, коммуникации, трубы, окна. Параллельно продолжаются программы по капремонту детских садов», – сказал мэр Казани.

Он добавил, что наряду с республиканскими к решению вопроса подключаются и федеральные программы.

«Надеемся, что с этими программами мы, наконец, победим все те проблемы, которые копятся десятилетиями в социальных учреждениях по недоремонту», – резюмировал мэр Казани.

