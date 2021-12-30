В 2022 году в Альметьевске по проекту «Наш двор» будут благоустроены 55 территорий

В будущем году в Альметьевском районе по проекту «Наш двор» будут благоустроены 55 территорий, в том числе, в селах Ямаш, Русский Акташ, Новоникольск, Новое Каширово, Миннибаево, Верхняя Мактама, поселках Молодежный и ж/д станции Калейкино, в Нижней Мактаме. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«В этом году благоустроено 93 двора. Была выполнена колоссальная работа. И непросто ее было выполнить нашим строителям под чутким надзором жителей. Отдельное внимание также было уделено дворам в сельской местности. Работа обязательно будет продолжена. Район и город будут преображаться, наши дворы будут становиться краше и комфортнее», — сказал мэр.

Помимо этого, в 2021 году в Альметьевске началась разработка проекта и частично благоустроена улица Герцена, стартовало благоустройство двух бульваров — Западные ворота и Бульвар просвещения по ул. Ризы Фахретдина. В следующем году планируется их завершение.

«В этом году сделали основную работу по благоустройству и организации тротуарной сети и проездов. А в следующем году мы будем наполнять их содержанием. Обязательно планируем завершить эту работу в 2022 году. Эти два бульвара в будущем станут новыми точка притяжения для населения», — отметил спикер.