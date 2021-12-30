В 2022 году в Альметьевске обновят центральную библиотеку, стадион и психдиспансер

В будущем году в Альметьевске обновят центральную библиотеку, стадион и психоневрологический диспансер. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Благодаря федеральным, республиканским программам и колоссальной поддержке компании „Татнефть“ город и район развиваются, появляются новые объекты. Буквально вчера Благотворительный фонд „Татнефти“ опубликовал результаты конкурса проектов. Будет обновлена Центральная библиотека, Центральный стадион, психоневрологический диспансер и еще много других объектов, мы еще обязательно об этом расскажем подробнее», — сказал во время эфира глава Альметьевска.

Нагуманов отметил, что много новых и важных объектов появилось в этом году в Альметьевске. Начато строительство школы «Адымнар» на 1224 учащихся в микрорайоне «Алсу». Неделю назад открыт крытый футбольный манеж «Алан» с футбольной поляной 20×40 метров, обновлены два подростковых клуба «В моменте» и «Графит». В селе Клементейкино построен фельдшерско-акушерский пункт, в Су-2 — офис врача общей практики.

Большое внимание в муниципалитете в уходящем году было приковано и к дорожному ремонту. «18 км отремонтировано в городе¸ в сельских поселениях — 8 км, а региональных и федеральных — 72 км. Это текущий и капитальный ремонт. Очень большая работа в этом году проводилась нашими дорожниками», — сказал мэр.