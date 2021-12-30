В 2022 году в Альметьевске отремонтируют стационар центральной больницы

На следующий год в Альметьевске запланирован капитальный ремонт стационара Центральной районной больницы. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Проект успешно защищен и прошел экспертизу. В этом году уже начался капитальный ремонт самого здания ЦРБ, прачечной, пищеблока. На следующий год уже точно запланирован капитальный ремонт стационара», — сказал спикер.

Кроме того, завершились проектные работы по приемно-диагностическому отделению, который должен стать неотъемлемой частью больницы. «Сейчас ведем работы по включению в план строительства на ближайшие годы. Для нас это критически важный объект, который мы очень хотим развивать. Пандемия показала, что наша медицина благодаря самоотверженному труду врачей готова решать многие сложные проблемы, но постоянно требует внимания и развития», — сказал мэр.

В 2021 построен и введен в эксплуатацию хирургический комплекс Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром. С момента открытия и до сегодняшнего дня пролечено 320 детей, произведено 207 операций.

«Это был долгожданный объект в детской хирургии, который сейчас начал полноценно функционировать», — подчеркнул Нагуманов.