В 2022 году утилизация снега в Кировском и Московском районах обойдется в 20 млн рублей

На вывоз и утилизацию снега в следующем году в Кировском и Московском районах Казани потратят 20 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации данных районов города Сергей Миронов.

Он отметил, что уборка снега в зимний период является приоритетной задачей администрации районов. Этим занимаются четыре подрядные организации.

«За 2021 год мы утилизировали на снегоплавильных станциях 1400 тонн снега. На 2022 год заключили контракт на 20 млн рублей», — сообщил Миронов.

Он добавил, что на территории Кировского и Московского районов расположены 1347 объектов торговли, 76% из них заключили договор на вывоз и утилизацию снега. Остальные убирают снег своими силами.