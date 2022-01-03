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Происшествия
3 января 2022  12:29
Павел Климчак

В 2022 году у ГИБДД могут появиться экспресс-тесты для выявления пьяных водителей

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В этом году у ГИБДД могут появиться экспресс-тесты, чтобы моментально выявлять пьяных водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Точная дата будет известна позднее», – сообщил собеседник агентства.

Ранее МВД России уже сообщало о том, что решается вопрос о введении подобных тестов. Они помогут минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, а также предотвратить конфликтные ситуации.

#экспресс-тест #пьяные водители #гибдд
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