В 2022 году у ГИБДД могут появиться экспресс-тесты для выявления пьяных водителей

В этом году у ГИБДД могут появиться экспресс-тесты, чтобы моментально выявлять пьяных водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Точная дата будет известна позднее», – сообщил собеседник агентства.

Ранее МВД России уже сообщало о том, что решается вопрос о введении подобных тестов. Они помогут минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, а также предотвратить конфликтные ситуации.