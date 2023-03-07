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Руc Тат
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Экономика 7 марта 2023 07:29

В 2022 году товарооборот России и ЕС стал рекордным за восемь лет

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В прошлом году товарооборот России и стран Евросоюза достиг максимальных значений за восемь лет. При этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме, в итоге в торговле с Москвой образовался рекордный дефицит. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным Евростата, Евросоюз ввозил из России на четверть больше товаров — цифра достигла 203,4 млрд евро, что лишь на 230 млн меньше исторического максимума 2012 года (203,6 млрд евро).

В то же время экспорт из стран Евросоюза в Россию снизился на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 млрд евро. При этом подобное снижение не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота: за год он вырос на 2,3% и достиг 258,6 млрд евро.

В итоге дефицит Евросоюза в торговле с Россией в 2022 году достиг рекордных 148,2 млрд евро, что вдвое больше показателя годом ранее.

#антироссийские санкции #товарооборот #россия и евросоюз
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