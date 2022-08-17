МИД РФ назвал рост товарооборота России и КНР «колоссальным»

В этом году торговый оборот между Россией и Китаем увеличивается «колоссальными» темпами, считает директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. В прошлом году, по его словам, он достигал порядка 140 млрд $140 млрд.

«У нас выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях — от высшего до регионального — в различных сферах и секторах», — приводит его слова ТАСС.

При этом Москва, по его словам, считает важным и перспективным партнером и Индию, которая закупает у России нефть, нефтепродукты, удобрения, сельхозпродукцию и военную технику. Биричевский обратил внимание, что индийская сторона также активно экспортирует в РФ целый комплекс товаров, которые ей сейчас очень необходимы.