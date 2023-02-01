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Ру Тат
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Общество
1 февраля 2023  11:58

В 2022 году татарстанцы стали реже участвовать в коррупционных нарушениях

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В прошлом году жители Татарстана стали значительно реже вступать в коррупционные сделки. Это свидетельствует о существенном изменении отношения общества к коррупции в негативную сторону. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов

Рассказывая о результатах социологического опроса «Изучение мнения населения о коррупции в РТ», он сказал, что антикоррупционная работа в республике носит системный и многоплановый характер. Речь идет о двух ключевых направлениях: выявлении самих нарушений и их профилактике. Кроме того, в этой работе принимает активное участие общественность республики.

«В 2022 году с участием общественных организаций республики проведено около 400 мероприятий антикоррупционной направленности. Из них в органах государственной власти свыше 130 мероприятий, в органах МСУ — порядка 250 мероприятий. Есть четкое намерение последовательно продолжать эту работу», — заверил спикер.

По его словам, такая обширная деятельность дает свои плоды — отношение к коррупционным нарушениям в обществе значительно изменилось за прошедшие годы. 

«В 2022 году в коррупционные сделки вступали менее половины от числа тех, кто попал в такую ситуацию, когда стоит выбор — пойти или нет на коррупционную сделку. По сравнению с предыдущими годами это существенное снижение», — резюмировал Алексей Панкратов.

#антикоррупционная деятельность #борьба с коррупцией #взятки
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