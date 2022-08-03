В 2022 году татарстанцы на 26% чаще обращаются к власти через соцсети

За январь–июнь 2022 года татарстанцы на 26% чаще направляли обращения к органам госвласти через соцсети. В сравнении с первым полугодием 2021-го число таких заявок выросло с 26 840 до 33 890. Об этом со ссылкой на данные системы «Инцидент менеджмент», обрабатывающей такие запросы, заявила уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса Центра управления регионом Сария Сабурская.

На заседании в Кабмине она перечислила десятку самых популярных тем для обращений: дороги, благоустройство, социальное обслуживание и соцзащита, ЖКХ, общественный транспорт, строительство и архитектура, здравоохранение, безопасность, образование и вывоз ТКО. Причем больше всего запросов поступает из Казани и Набережных Челнов, Нижнекамского, Альметьевского, Елабужского районов.

Поступившие сообщения должны обрабатываться не более чем за 8 часов. В основном эта задача выполняется: доля просрочки в Татарстане составляет менее 1%, а скорость обработки превышает российский показатель более чем на 20 минут: 3 часа 1 минута против 3 часов 22 минут.

Быстрее всего на обращения отвечают Апастовский, Новошешминский, Чистопольский и Нижнекамский районы, Набережные Челны и Казань. На это они в среднем затрачивают менее двух часов.

Наоборот, дольше остальных отвечают Алькеевский, Спасский, Агрызский, Арский, Дрожжановский, Кукморский, Бугульминский, Сармановский, Буинский, Муслюмовский и Нурлатский районы. Этим районам для изучения вопроса и ответа требуется более шести часов, к тому же Буинский и Алькеевский районы возглавляют антирейтинг по просрочкам ответов (10% случаев).

Стали известны также рекордсмены и аутсайдеры по времени ответа среди ведомств. Так, самыми скоростными стали Минтруд РТ, Госкомитет РТ по туризму, Госжилфонд, Управление Роспотребнадзора по РТ, ПФР, Минземимущество и Минкульт. Все они в среднем затрачивают на ответ менее трех часов.

«Более 10% просроченных инцидентов пришлось на Министерство промышленности и торговли РТ, Министерство экономики РТ, Госкомитет РТ по архивному делу, Минстрой, Минспорта и Минцифры РТ», — говорится в сообщении.