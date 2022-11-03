В 2022 году Татарстан принял на 7% больше туристов

МТС проанализировала туристический поток в январе — августе 2022 и 2021 годов. Количество туристов, посетивших Татарстан, выросло за год на 7%. Татарстан вошел в число лидеров по турпотоку среди регионов России. Посмотреть на музеи Казанского Кремля, самый большой экстрим-парк России и другие достопримечательности республики в первом полугодии 2022 года приехало на 7% больше туристов, чем годом ранее. Исследование проведено сервисом МТС Исследования совместно с МТС Travel. Аналитика основана на обезличенных агрегированных данных о трафике на сервисы для организации путешествий, сайты туристических операторов, данных о бронированиях отелей, поисковых запросах и миграциях россиян в январе — августе 2021 и 2022 года.

Список самых популярных регионов не изменился. На Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург приходится 48% всего турпотока, следом места в топ-10 вместе с Татарстаном делят Башкирия, Ставропольский край, Владимирская, Ростовская, Калужская и Тверская области. При этом, по данным сервиса МТС Travel, россияне стали чаще выбирать бюджетные варианты жилья. Доля отелей в общем объеме бронирований сократилась на 8%. Эту часть туристов «перетянули» на себя мини-отели и гостевые дома: на них пришлось 17% от всех бронирований в январе-августе 2022 года. Значительно выросла доля хостелов — если в 2021 году на них приходилось 0,7% всех бронирований, то в текущем году уже 2,5%. Половина туристов выбирает бюджетные трехзвездочные гостиницы, 36% бронирований приходится на отели класса «четыре звезды», 9% — на отели с одной и двумя «звездами» и только 5% — на пятизвездочные отели. Подобные тренды характерны и для Татарстана.

«В республике есть все для развития внутреннего туризма — удобное расположение, инфраструктура, богатая история, уникальные исторические, природные и культурные объекты. Технология BigDatа фиксирует популярные среди приезжих туристов места, оживленные маршруты, движение туристических потоков. Эта информация необходима для точечного укрепления сети в локациях с сезонным ростом нагрузки», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.