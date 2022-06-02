В 2022 году Татарстан направит на поддержку семей с детьми 6,2 млрд рублей

Помимо семейного капитала в Татарстане предусмотрен широкий пакет мер поддержки семей, воспитывающих детей. В 2022 году на данные меры будет направлено 6,2 млрд рублей, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Так, в этом году 28,5 тыс. семей получат выплаты при рождении (или усыновлении) первого ребенка, 120 тыс. родителей будет компенсирована часть родительской платы за детсад, 2 тыс. женщин, проживающих в сельской местности, получат единовременные выплаты при рождении первого, третьего ребенка.

Также семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей, выплатят пособия, а детей первых трех лет жизни обеспечат специальными продуктами детского питания.

Кроме того, матери, награжденные медалью «Ана даны — Материнская слава», получат единовременное вознаграждение в 10 тыс. рублей, родители, награжденные орденом «Родительская слава», — 100 тыс. рублей.

«Семьи с детьми — центр внимания регионального проекта „Финансовая поддержка семей при рождении детей“ национального проекта „Демография“», — отметили в министерстве.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.