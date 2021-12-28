В 2022 году Татарстан на мероприятия по нацпроекту «Экология» направит 5,5 млрд

В полтора раза – до 5,5 млрд рублей вырастет в 2022 году по сравнению с 2021 годом сумма средств, которые будут направлены на реализацию природоохранных мероприятий по нацпроекту «Экология» в Татарстане. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой пресс-конференции в Казани.

«В 2019 году мы начинали с суммы 1,2 млрд рублей. В 2021 году эта сумма выросла до 3,3 млрд рублей, а на 2022 год предусмотрено более 5,5 млрд рублей. Это решение тех вопросов, которые накапливались долгие годы. Мы сегодня говорим о «Защите от негативного воздействия вод. Это новая федеральная программа, мы тоже туда включили один из наших объектов по Татарстану», - сообщил он.

Кроме того, в республике продолжится реализация федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов». У нее будет новый, четвертый объект. Благодаря федеральной программе «Чистая страна» в республике удалось рекультивировать свалку в селе Прости, которая долгие годы горела.

«Благодаря нацпроекту «Экология» объект реализован. Там где была свалка, уже пробились родники. Та речка, которая протекает в Прости, на сегодня уже чистая», - отметил министр.

Кроме того, в Татарстане продолжится реализация федеральных программ «Сохранение лесов», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».