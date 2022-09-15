В 2022 году Татарстан дополнительно вложит в восстановление лесов 3 млн

Дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 3 млн рублей на лесовосстановление в рамках национального проекта «Экология» получила Республика Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении регионам субвенций на увеличение площади лесовосстановления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин», — сказано в сообщении.

Выделенные средства республика направит на мероприятия по дополнению лесных культур на площади 1,1 тыс. гектаров. Всего в 2022 году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» из федерального бюджета выделены 111,5 млн рублей, в том числе на увеличение объемов лесовосстановления 89,5 млн рублей. Плановый показатель площади лесовосстановления на этот год составляет 3,6 тыс. га.