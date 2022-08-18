Кабмин России в два раза увеличил субсидии за перевод автомобилей с бензина на газ

Правительство повысило субсидии на расходы россиян при переводе автомобилей с бензина на газ. Теперь им начнут компенсировать 48%, а не 24% от затраченной суммы, сообщает пресс-служба Кабмина.

Работа проводится в рамках госпрограммы «Развитие энергетики». Ожидается, что к концу 2024 года объем природного газа (метана), используемого как топливо для транспорта, вырастет до 2,7 млрд куб. метров.

В Правительстве рассчитывают, что повышение размера субсидии поможет поддержать спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан России.