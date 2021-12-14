В 2022 году студенческие научные сообщества смогут получить гранты до 5 млн рублей

Лучшие студенческие научные сообщества начиная с 2022 года смогут получать гранты в размере до 5 млн рублей на развитие своего объединения. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

Федеральная поддержка будет доступна для студенческих коллективов как государственных, так и коммерческих вузов.

Отмечается, что при выборе обладателей грантов будут учитываться публикации студенческих объединений в авторитетных научных изданиях, опыт организации научных мероприятий, а также участие в региональных и всероссийских конкурсах и конференциях.

Полученные средства можно будет использовать для социальной поддержки членов научного сообщества, дополнительного образования или организации различных выставок, семинаров, клубов и научных конференций на базе своего учебного заведения.