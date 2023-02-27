В 2022 году средняя зарплата в Казани достигла 53,7 тыс. рублей

В прошлом году средняя зарплата в столице Татарстана выросла на 9,2% и достигла 53,7 тыс. рублей. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Размер средней заработной платы — 53 780 рублей с ростом на 9,2%. А на средних и крупных предприятиях по итогам 11 месяцев 2022 года — почти 63 тыс. рублей, рост на 13,9%», — отметил глава города.

Он добавил, что индекс промышленного производства столицы РТ составил 109,7%. Объем отгруженной продукции достиг отметки в 644 млрд рублей, рост составил 11,2%.

«Объем валового территориального продукта по итогам года мы ожидаем на уровне прошлого года», — уточнил Ильсур Метшин.

По словам мэра, заметный рост производства показали казанские предприятия — производители резиновых и пластмассовых изделий (+42,8%), машин и оборудования (рост на 34,3%), представители химической отрасли (рост на 21,5%), а также пищевых продуктов (+30,5%).