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В 2022 году средняя зарплата в Казани достигла 53,7 тыс. рублей
В прошлом году средняя зарплата в столице Татарстана выросла на 9,2% и достигла 53,7 тыс. рублей. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.
«Размер средней заработной платы — 53 780 рублей с ростом на 9,2%. А на средних и крупных предприятиях по итогам 11 месяцев 2022 года — почти 63 тыс. рублей, рост на 13,9%», — отметил глава города.
Он добавил, что индекс промышленного производства столицы РТ составил 109,7%. Объем отгруженной продукции достиг отметки в 644 млрд рублей, рост составил 11,2%.
«Объем валового территориального продукта по итогам года мы ожидаем на уровне прошлого года», — уточнил Ильсур Метшин.
По словам мэра, заметный рост производства показали казанские предприятия — производители резиновых и пластмассовых изделий (+42,8%), машин и оборудования (рост на 34,3%), представители химической отрасли (рост на 21,5%), а также пищевых продуктов (+30,5%).
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