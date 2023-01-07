В 2022 году семь сосудистых центров в Татарстане были оснащены медоборудованием

В прошлом году семь татарстанских сосудистых центров были оснащены оборудованием. За этот период смертность от болезней органов кровообращения снизилась более чем на 5% по сравнению с 2021-м. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

«В 2022 году проведено оснащение семи сосудистых центров, три из них в Казани, остальные — в городах республики. Уже поставлено и введено в эксплуатацию более 380 единиц медицинского оборудования. Все это позволит нам увеличить объем рентгеноэндоваскулярных вмешательств, стентирований, ангиопластик при остром коронарном синдроме, которые просто спасают жизни», — пояснил глава Минздрава РТ.

Также было продолжено обеспечение лиц, перенесших сосудистые катастрофы и кардиохирургические вмешательства, бесплатными лекарствами.

В регионе активно реализуются и профилактические мероприятия, направленные на раннее выявление онкозаболеваний. За 2022 год благодаря национальному проекту по борьбе с онкологиями переоснащены современным оборудованием ПЭТ-центр Республиканского клинического онкологического диспансера и несколько медучреждений. На базе Бугульминской и Сабинской ЦРБ открыты центры амбулаторной онкологической помощи.

«По данной программе республика разделена на три зоны — центральная (центр — Казань), северо-восток (Набережные Челны) и юго-восток (Альметьевск). В 2 последних зонах расположены филиалы головного подразделения — РКОД. Это позволило сделать медицинскую помощь по профилю „онкология“ более доступной для жителей республики», — рассказал Садыков.

Цель национального проекта «Здравоохранение» — улучшение демографических показателей, в первую очередь увеличение продолжительности жизни и снижение смертности. По данным за 10 месяцев 2022 года, ожидаемая продолжительность жизни в РТ достигла 73,8 лет, что превышает плановые значения на конец года (72,2 года).