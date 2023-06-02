В 2022 году рынок экосистемных подписок вырос на 24%

В 2022 г. рынок экосистемных подписок в сравнении с 2021 г. вырос на 24% ​ и составил 58,1 млрд руб. Самые популярные среди россиян сервисы экосистем, по данным исследовательской компании J’son & Partners Consulting, в 2022 году стали экосистемы Яндекс (38%), МТС (21%) и «Сбер» (18%). В тройке лидеров

МТС стала второй экосистемой в России, обогнав Сбер и уступив первое место Яндексу.

Как сообщают Ведомости,​ количество экосистемных клиентов компании уже по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 миллиона, что на 26,7% выше, чем годом ранее.

Согласно данным мартовского опроса J’son & Partners Consulting, подписчики экосистем пользуются музыкальными сервисами — 46,8%, онлайн-кинотеатрами — 46,3%, по 38% у категорий онлайн-покупки и кешбэк за пользование услугами.

Как отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова, такой рост связан в том числе и с популярностью видео- и музыкальных сервисов.

«Сочетание большого количества ГБ, доступа к развлекательному контенту и скидкам от партнёров, выход на рынок mobility (кикшеринг и каршеринг) с нашими партнёрами в подписке позволил нам также нарастить количество новых пользователей», — прокомментировала Зиборова.

Аналитики J’son & Partners Consulting прогнозируют, что к 2027 году рынок экосистемных подписок в деньгах почти удвоится (вырастет в 1,7 раза) и составит 101,5 млрд рублей.