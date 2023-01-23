В 2022 году рост средних зарплат на предприятиях ОПК составил 30-100 тыс. рублей

Предприятия оборонно-промышленного комплекса в прошлом году показали рост средних зарплат от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Такие данные на деловом понедельнике озвучил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

«На фоне текущей ситуации наблюдается повышение зарплат сотрудников в отдельных сферах экономики. На примере предприятий оборонно-промышленного комплекса можно отметить рост средних зарплат от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом работодатели готовы принимать и без опыта работы с обучением нужным навыкам, предлагая благоприятные условия труда», – отметил докладчик.

Кроме того, уровень зарплат по вакансиям в отрасли информатизации и связи в среднем достигает 91,5 тыс. рублей, в научно-технической деятельности – 86,7 тыс. рублей, в энергетике средняя зарплата по размещенным вакансиям достигает 77 тыс. рублей.

