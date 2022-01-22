В 2022 году реабилитацию в елабужском центре пройдут почти 700 детей

В этом году реабилитацию в елабужском центре «Астра» пройдут почти 700 детей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала директор центра Галина Калашникова.

В 2021-м реабилитацией были охвачены 678 детей из 26 районов Татарстана — из Набережных Челнов, Мамадыша, Менделеевска. По девять человек приехали из Казани, Альметьевского и Агрызского районов.

По словам руководителя центра, наблюдается ежегодное увеличение числа детей с нервно-психическими заболеваниями, причем мальчиков больше, чем девочек — 62% против 38% соответственно. На сегодняшний день в центре встали в очередь 458 человек.

Реабилитационный центр имеет современное оборудование, около 180 наименований технических и развивающих средств для реабилитации. В отделении социальной адаптации с детьми работают опытные логопеды, дефектологи, психологи, инструктора по труду, музыкальные работники, воспитатели. Цель — максимально научить детей управлять своим поведением, самостоятельно обходиться без посторонней помощи при самообслуживании, развитие речи, интеллекта и формирование коммуникационных навыков, говорят специалисты.

Практика показывает: чем раньше по возрасту ребенок попадает на реабилитацию, тем эффективнее идет процесс выздоровления. В большинстве случаев результативность по программе «Ранней помощи» достигает 96%.

Эффективность реабилитации усиливается при активном участии родителей. На базе центра создана «Родительская школа». Специалисты проводят мастер-классы, тренинги, групповые и индивидуальные занятия для родителей и обучают их тому, как заниматься с ребенком в домашних условиях.