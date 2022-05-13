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Экономика
13 мая 2022  12:56
Дарья Сайфиева

В 2022 году размер бюджетного стимула в РФ превысит 8 трлн рублей

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В текущем году размер бюджетного стимула в России должен составить более 8 трлн рублей. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале Правительства страны. 

«Размер бюджетного стимула в этом году превысит 8 трлн рублей. Очевидно, что для таких расходов нужна крепкая финансовая основа», — сказал глава кабинета, добавив, что Правительство ответственно и сбалансированно подходит к распределению бюджета — как и в период пандемии коронавируса. 

Премьер отметил, что за первые три месяца года доходы бюджета заметно выросли, в том числе и за счет резкого роста нефтегазовых поступлений. По его словам, этот ресурс будет использован для поддержки граждан и экономики РФ.

«Такая динамика доходов позволила Правительству существенно увеличить резервный фонд. В начале мая принято решение направить в него дополнительно почти 800 млрд рублей, а в целом с начала года он пополнился больше, чем на 1,4 трлн рублей», — обратил внимание Председатель Правительства.

Вместе с тем Премьер-министр признал, что вместе с доходами с января по апрель на четверть выросли и расходы. «Поддержка государства оказывается оперативно. Было повышено авансирование и финансирование проектов развития», — заверил он.

#кабмин #Михаил Мишустин
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