В 2022 году расклейщиков «рекламного мусора» в Казани оштрафовали на 28 тыс. рублей

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В течение прошлого, 2022 года в столице Татарстана выявили 548 случаев незаконной расклейки рекламных объявлений. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 28 тыс. рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев.

Чиновник отметил, что горожане часто жалуются на «рекламный мусор», который расклеен на фасадах зданий, столбах линий электропередачи и остановках общественного транспорта.

«В теплый сезон проводилась работа по очистке, но актуальность проблемы не уменьшилась. <…> Для борьбы с „рекламным мусором“ в прошедшем году работала система автоинформирования. Было выявлено 548 фактов расклейки, составлено 70 протоколов. Сумма наложенных штрафов составила 28 тыс. рублей», — рассказал Наиль Минвалеев.