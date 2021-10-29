В 2022 году работодателей обяжут публиковать вакансии на портале «Работа в России»

С января 2022 года работодатели из Татарстана будут обязаны размещать свои вакансии на портале «Работа в России». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Соответствующие изменения внесены в закон о занятости населения. С нового года работодатели будут обязаны указывать сведения о вакансиях на едином портале в том случае, если численность организации составляет более 25 человек. Нововведение касается вновь созданных либо реорганизованных организаций, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления», — сказано в сообщении.

Кроме того, с 1 июля 2022 года нужно будет сообщать через сайт «Работа в России» о приеме на работу соискателя от службы занятости либо об отказе в этом в пятидневный срок.