В 2022 году промпроизводство в Советском районе Казани выросло на 14,3%

Индекс промышленного производства Советского района столицы Татарстана в прошлом году показал рост на 14,3%. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

Он отметил, что в настоящее время 166 тыс. человек трудятся почти на 24 тыс. предприятий района. Индекс промышленного производства по итогам 2022 года достиг отметки 114,3%, а объем отгруженной продукции составил 77,8 млрд рублей.

«Даже в такое непростое время наши организации являются фундаментом экономической стабильности района и города, а индекс промышленного производства уверенно растет», — подчеркнул Фатхутдинов.

Он добавил, что немалый вклад в развитие экономики Советского района столицы вносят предприниматели.

«Почти 46 тыс. человек занимаются развитием малого бизнеса на 12 тыс. предприятий либо являются самозанятыми. Сейчас в районе зарегистрированы более 25 тыс. самозанятых», — рассказал докладчик.