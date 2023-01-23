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Происшествия
23 января 2023  19:00
Полина Шевчук

В 2022 году прокуратура РТ с полицией пресекли свыше тысячи коррупционных преступлений

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За прошлый год совместными усилиями прокуратуры и правоохранительных органов выявлено и пресечено свыше тысячи коррупционных преступлений. Такие цифры озвучил сегодня на итоговой коллегии республиканской прокуратуры прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

По инициативе прокуроров более полутора тысяч должностных лиц привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.

«Наказание за коррупционные деяния должно быть сурово и неотвратимо. Прокурорам необходимо добиваться полного взыскания ущерба, назначенных штрафов, активной реализации полномочий по обращению в доход государства имущества, приобретенного на необоснованные доходы», – подчеркнул Нафиков.
 

#коррупция #борьба с коррупцией #Прокуратура РТ
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