В 2022 году программа «Наш двор» охватит 466 казанских дворов

В этом году президентская программа «Наш двор» затронет благоустройство 466 дворов в татарстанской столице. На эти цели выделено 2,5 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что благоустройство дворовых территорий является одним из приоритетов при создании комфортной городской среды для жителей. Сейчас в Казани насчитывается более 5,7 тыс. дворов — по количеству многоквартирных домов.

«По решению Президента РТ в 2020 году стартовала беспрецедентная программа благоустройства дворовых территорий "Наш двор". В ее рамках за пять лет в Казани планируется благоустроить все дворы, нуждающиеся в ремонте», — напомнил Куляжев.

Он добавил, что в 2019 году, перед началом работы программы, специалисты ознакомились с состоянием дворов татарстанской столицы и выявили кандидатов на включение в «Наш двор». В итоговый список вошли более 2 тыс. казанских дворов.

За 2020-2021 годы по программе было благоустроено 890 казанских дворовых территорий. Масштабная работа запланирована и на 2022 год.

«На реализацию программы «Наш двор» в 2022 году утвержден лимит в размере 2,5 млрд рублей. В том числе, 2 млрд 130 млн рублей на ремонт асфальто-бетонного покрытия проездов и тротуаров, 184 млн рублей на устройство с у детского и спортивного оборудования. В текущем году планируется благоустроить 466 дворов с площадью асфальто-бетонного покрытия более полумиллиона квадратных метров», — резюмировал Игорь Куляжев.

Он добавил, что по итогам программы в текущем году улучшения в своих дворах увидят более 100 тыс. казанцев. Работы планируется начать уже в середине апреля.