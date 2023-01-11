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Ру Тат
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Происшествия
11 января 2023  12:05
Павел Климчак

В 2022 году приставы РТ арестовали почти 500 авто за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД

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В 2022 году приставы РТ арестовали почти 500 авто за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД
Фото: © «Татар-информ»

За прошлый год судебные приставы арестовали почти 500 автомобилей у татарстанцев, у которых были неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.

Кроме того, республиканская Госавтоинспекция напоминает, что 25 июля прошлого года вступил в силу закон, предусматривающий конфискацию автомобиля у водителя, которого поймали за нарушением ПДД, пьяной ездой или ездой без прав и который уже был подвергнут административному наказанию за это нарушение ранее.

Всего по этому закону в прошлом году судами было конфисковано пять автомобилей: два в Альметьевском районе и по одному в Казани, Челнах и Кукморском районе. Во всех случаях нарушителям назначили обязательные работы.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

#арест авто #гибдд
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