В 2022 году приставы РТ арестовали почти 500 авто за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД

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За прошлый год судебные приставы арестовали почти 500 автомобилей у татарстанцев, у которых были неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.

Кроме того, республиканская Госавтоинспекция напоминает, что 25 июля прошлого года вступил в силу закон, предусматривающий конфискацию автомобиля у водителя, которого поймали за нарушением ПДД, пьяной ездой или ездой без прав и который уже был подвергнут административному наказанию за это нарушение ранее.

Всего по этому закону в прошлом году судами было конфисковано пять автомобилей: два в Альметьевском районе и по одному в Казани, Челнах и Кукморском районе. Во всех случаях нарушителям назначили обязательные работы.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.