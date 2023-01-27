В 2022 году полицейские перекрыли 8 каналов поставки суррогата в Татарстан

За прошлый год в Татарстане полицейские перекрыли восемь каналов поставки суррогатного алкоголя. Об этом на итоговой коллегии в Госалкольинспекции РТ сообщил замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов.

Чаще всего паленый алкоголь ввозили из Нижегородской области, Башкирии, Удмуртии, Грузии и Самары.

Самое крупное изъятие суррогата произошло в Самаре. Там на складах полицейские обнаружили порядка 100 тысяч литров паленки.