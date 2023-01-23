В 2022 году поисковики из Татарстана нашли останки более чем 300 красноармейцев

В 2022 году поисковики из Татарстана нашли останки 326 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. В 11 случаях удалось установить личность погибших. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель совета РОМО «Объединение Отечество» РТ Александр Коноплев.

«В прошлом году было проведено более 30 поисковых экспедиций, поднято 326 бойцов, принимали участие более 600 участников нашей организации. У 11 красноармейцев мы смогли установить личность», – рассказал он.

Коноплев объяснил, что идентифицировать солдат помогают их медальоны или личные вещи с инициалами. Для более точного определения поисковики извлекают ДНК из останков и сравнивают с ДНК предполагаемых родственников.

Ближайшая поисковая экспедиция из Татарстана запланирована на апрель текущего года.