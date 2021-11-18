В 2022 году под Казанью может начаться строительство крематория

В следующему году под Казанью планируется начать строительство крематория, в настоящее время завершается проектирование объекта. Предполагается, что он будет завершен уже в 2024 году, сообщает замначальника городского управления по организации ритуальных услуг Ленар Абдуллин.

В интервью «Коммерсанту» он рассказал, что власти Казани не планируют привлекать к стройке инвестора. Стоимость одноэтажного здания площадью 1,7 тыс. кв. метров оценивается в 120 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Татарстана.

Крематорий будет включать две комнаты ожидания и два траурных зала, которые рассчитаны на 45 человек и 70 посадочных мест, помещения для приема умерших и кремации.

О планах строительства крематория в столице РТ стало известно в 2013 году, в прошлом году сообщалось, что его предполагается разместить на территории Пестречинского района.