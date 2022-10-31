Сто тысяч казанцев улучшили условия жизни благодаря программе «Наш двор»

В Казани в этом году, как и планировалось, благоустроили придомовые территории 466 домов. В обновленных дворах для жителей оборудовали 5 тыс. новых парковочных мест, обновили освещение, установили площадки и многое другое, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«Благоустроены придомовые территории 466 многоквартирных домов, отремонтированы более 530 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Установлены 2,9 тыс. светодиодных светильников и 2 тыс. малых архитектурных форм», – сообщил Куляжев. Улучшения, по его словам, отразились на жизни 100 тыс. казанцев.

«В целом за три года реализации программы «Наш двор» в Казани благоустроены 1356 дворовых территорий общей площадью 2 млн квадратных метров. Сейчас, по результатам голосования и обращений граждан, сформирован перечень программы на 2023 год. Во дворах проходят встречи с жителями по согласованию проектов будущих дворов», – заключил Куляжев.

Напомним, на реализацию программы «Наш двор» в Казани в этом году направили 2,5 млрд рублей.