В 2022 году по нацпроекту «Экология» закупят новую технику для тушения пожаров в лесах РТ

В 2022 году в Татарстане будет закуплено более 160 единиц техники и оборудования. Средства выделены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в РТ» мы можем своевременно обновлять парк техники подведомственных учреждений. Планируется закупить девять тракторов «Беларус», семь пожарных полуприцепов и 146 мечей Колесова», – рассказал заместитель министра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров.

В 2019-2021 годы в республике по национальному проекту «Экология» было закуплено 164 единицы лесокультурной и лесопожарной техники, а также 649 единиц оборудования.

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина.