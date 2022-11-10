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Ру Тат
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Общество
10 ноября 2022  22:32
Наталья Рыбакова

За год Пенсионный фонд проконсультировал татарстанцев в соцсети 13 тыс. раз

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С начала года татарстанцы более 13 тыс. раз обращались за консультациями к специалистам Отделения Пенсионного фонда по РТ в соцсетях. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«Самыми популярными вопросами остаются ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет и меры социальной поддержки семьям с детьми, переданные из соцзащиты», — сказано в сообщении.

Кроме того, татарстанцы часто интересуются вопросами пенсионного обеспечения и выплатами из средств маткапитала. Отделение Пенсионного фонда России по Татарстану рекомендует пользоваться информацией из официальных источников и не доверять фейкам в сторонних тематических аккаунтах.

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