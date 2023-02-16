В 2022 году около тысячи уголовных дел было возбуждено приставами РТ против алиментщиков

В отношении злостных неплательщиков алиментов за прошлый год в Татарстане судебные приставы возбудили порядка тысячи уголовных дел. Об этом на итоговой коллегии Главного Управления ФССП России по РТ сообщил глава ведомства Анвар Закиров.

На заседании Закиров подвел итоги деятельности приставов за 2022 год. Он отметил, что ведомство проделало колоссальную работу, в частности он затронул проблему по алиментам.

По его словам, за прошлый год за уклонение от уплаты алиментов судебные приставы составили почти 2400 административных протоколов.

«Дознавателями нашего управления возбуждено 1061 уголовное дело. 98% от общего числа дел возбуждены в отношении должников, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов», – отметил Закиров.

В целом, число исполнительных производств по алиментам за прошлый год снизилось. В пользу детей приставам удалось взыскать с должников более 750 млн рублей.

