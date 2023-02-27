В 2022 году объем налоговых сборов в Казани вырос на 28%

В прошлом году динамичное развитие экономики столицы Татарстана позволило нарастить сбор налогов на 28%, до 272 млрд рублей. Основным драйвером роста здесь стал налог на доходы физлиц (НДФЛ). Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Докладчик отметил, что 2022 год был непростым с экономической точки зрения: сказалось санкционное давление, перестройка логистических цепочек и другие вызовы.

«Благодаря слаженной работе всех уровней власти по итогам 2022 года Казань осталась растущим городом. Это касается и демографии, и экономики, и развития городской инфраструктуры. С территории города во все уровни бюджета было собрано 272,3 млрд рублей налоговых доходов, рост — почти 60 млрд рублей, или 28%», — сообщил Ильсур Метшин.

По его словам, бюджет города по доходам в 2022 году был исполнен в объеме 39,8 млрд рублей при плане в 32,6 млрд рублей с ростом в 22%.

«Основной прирост, по налогу на доходы физических лиц, — более чем на 1 млрд рублей (+14%), и специальные налоговые режимы — 573 млн рублей (+16%), что отражает положительную динамику заработной платы и доходов малого и среднего бизнеса», — резюмировал мэр Казани.