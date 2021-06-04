В 2022 году новогодние каникулы продлятся десять дней

В 2022 россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы — праздники продлятся с 31 декабря 2021-го до 9 января 2022-го. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«На новогодние праздники у нас с вами будет десять выходных дней — к 31 декабря добавится девять дней в январе», — цитирует ТАСС Котякова.

Также глава ведомства заметил, что поскольку 31 декабря 2022 года выпадает на субботу, последний день года «априори будет нерабочим».

Праздничные выходные в мае также будут длинными — и на 1 мая, и на 9 мая будет по четыре выходных дня, добавил министр.