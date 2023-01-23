В 2022 году неналоговые поступления пополнили бюджет Казани на 1,8 млрд рублей

По итогам 2022 года объем неналоговых поступлений в казанский бюджет достиг уровня в 1,8 млрд рублей. Наибольшая часть средств пришлась на аренду и продажу земельных участков. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета земельных и имущественных отношений Казани Ренат Галяутдинов.

«В 2022 году объем неналоговых поступлений в казну города составил 1,8 млрд рублей. Наибольший доход получен от аренды и продажи земельных участков – доходы по ним составили 758 млн и 601 млн рублей», – рассказал Галяутдинов.

Плата за аренду объектов недвижимого имущества пополнила городской бюджет на 158 млн рублей. Столько же принесла продажа объектов недвижимого имущества.

«В связи с введением на территории страны моратория на штрафы, наименьший доход городская казна получила от этого вида поступлений. Это 1,1 млн рублей – в 32 раза меньше, чем в предыдущем году», – заключил докладчик.

