В 2022 году на замену оград в школах и детсадах Казани направят 992,2 млн рублей

За 2022 год в Казани заменят ограждения в 281 образовательном учреждении. На это будет направлено 992,2 млн рублей. Об этом рассказал директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Петр Королев.

По его словам, работы завершены на 244 объектах, полностью ее планируют завершить до ноября.

Всего с городе функционируют 533 учреждения образования: 169 школ, 312 детсадов и 52 учреждения допобразования, которые располагаются в 654 зданиях. При этом в 40% из них ограждения находились в ненадлежащем состоянии или вовсе отсутствовали.

«Ограждения вокруг школ и детских садов – это не прихоть, а нормативное требование, которое мы обязаны выполнять, – подчеркнул руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Он также поручил Королеву оперативно восстанавливать ограждения, если их будут ломать.

«Прошу аварийные бригады обязательно оперативно приезжать и практически день в день или на следующий день все это восстанавливать», – приводит слова Гафарова мэрия.