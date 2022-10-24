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Ру Тат
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Наука и образование
24 октября 2022  19:44

В 2022 году на замену оград в школах и детсадах Казани направят 992,2 млн рублей

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За 2022 год в Казани заменят ограждения в 281 образовательном учреждении. На это будет направлено 992,2 млн рублей. Об этом рассказал директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Петр Королев.

По его словам, работы завершены на 244 объектах, полностью ее планируют завершить до ноября. 

Всего с городе функционируют 533 учреждения образования: 169 школ, 312 детсадов и 52 учреждения допобразования, которые располагаются в 654 зданиях. При этом в 40% из них ограждения находились в ненадлежащем состоянии или вовсе отсутствовали. 

«Ограждения вокруг школ и детских садов – это не прихоть, а нормативное требование, которое мы обязаны выполнять, – подчеркнул руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Он также поручил Королеву оперативно восстанавливать ограждения, если их будут ломать.

«Прошу аварийные бригады обязательно оперативно приезжать и практически день в день или на следующий день все это восстанавливать», – приводит слова Гафарова мэрия. 

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