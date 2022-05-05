В этом году на улучшение жилищных условий ветеранов из Татарстана направят 23 млн рублей

В 2022 году в Татарстане улучшат жилищные условия шести ветеранов Великой Отечественной войны, а в домах еще 10 будет проведен капитальный ремонт. На эти цели из федерального бюджета направят около 23 млн рублей, сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Большой вопрос — обеспечение жильем. В 2008 году был принят указ Президента РФ „Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов“. Республика за эти годы получила 20 млрд на улучшение жилищных условий 19 132 ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году мы получили из федерального бюджета порядка 23 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия шести ветеранов», — рассказала глава татарстанского Минтруда.

В 2012-2021 годах в районах республики были отремонтированы более 1655 тыс. квартир инвалидов и ветеранов войны. В этом году будет проведен капитальный ремонт еще 10 помещений. По пожеланиям пожилых людей ремонт будет сделан в летний период, когда они будут находиться у родственников либо на санаторно-курортном лечении.