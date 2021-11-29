В 2022 году на уборку снега в Авиастрое и Ново-Савиновском районе направят 17 млн рублей

В следующем году уборка снега на улицах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани обойдется в 17 млн рублей. За эти средства подрядные организации утилизируют 85 тыс. тонн снежной массы. Такие цифры на деловом понедельнике озвучил глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Фанис Нурмухаметов.

Он отметил, что убираемая от снега площадь дорог в подконтрольных районах составляет 4,2 млн квадратных метров. В текущем году на утилизацию снега с дорог двух районов заключены два контракта на общую сумму 13,58 млн рублей.

«За зимний период 2021 года на трех снегоплавилках было утилизировано 67,5 тыс. тонн снега. По состоянию на сегодняшний день по ранее заключенным контрактам имеем возможность вывезти еще 17,5 тыс. тонн снега. На утилизацию снега в 2022 году планируется заключение контрактов общей стоимостью 17 млн рублей на утилизацию 85 тыс. тонн снега», — сообщил Нурмухаметов.

Он напомнил, что сотрудники районной администрации в предыдущий зимний период составили 243 протокола за ненадлежащее содержание территорий, складирование снега и неочистку крыш от снега и сосулек.