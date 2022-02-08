В 2022 году на ремонт образовательных учреждений в Елабуге направлено 30 млн рублей

В 2022 году на ремонт образовательных учреждений и создание современной образовательной среды в Елабужском районе будет направлено 30 млн рублей. Об этом на IX сессии четвертого созыва Совета Елабужского района сообщил глава района Рустем Нуриев.

Благодаря республиканским программам в 2021 году произведен капитальный ремонт средней школы №9, функциональных зон «Точка роста» в сельских школах, отремонтированы семь школьных столовых и пищеблоков.

На средства муниципального бюджета был проведен ремонт асфальтобетонных покрытий на территории детского сада №18, перенос теплового узла детского сада №13, ремонт кровли и замена окон в Поспеловской школе и в Бехтерево, ремонт помещений здания школы в Лекарево, Яковлево. На базе Лекаревской школы был открыт детский сад.

В целом, на ремонт образовательных учреждений в 2021 году было направлено 30 млн рублей. С целью обеспечения педагогическими кадрами сельских школ руководство города инициировало проект «Мобильный учитель», в рамках которого двум педагогам переданы легковые автомобили. Это позволяет учителям вести предмет в нескольких школах.

Кроме того, в течение года прошли курсы повышения квалификации 181 педагог и 60 классных руководителей. 23 руководителя организаций района приобрели навыки коммуникации на татарском языке.

«В рамках Года языков и народного единства в Елабужском районе проведено более 3,5 тыс. мероприятий с охватом более 300 тыс. человек. В течение 2021 года охват обучением на родном (татарском) языке вырос в детских садах на 18%, в общеобразовательных учреждениях — на 12,5%. Второй год в развитие обучения на татарском языке вносит свой вклад полилингвальный комплекс „Адымнар — Алабуга“», — резюмировал Нуриев.