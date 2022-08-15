В 2022 году на ремонт дорог в жилых массивах власти Казани потратят 500 млн рублей

Затраты на дорожные работы в поселках столицы Татарстана в этом году составят около 500 млн рублей. Вместе с улучшением дорожного покрытия городские власти активно ведут работу над освещением улиц жилых массивов. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель главы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Докладчик отметил, что обеспеченность дорог усовершенствованным покрытием является одним из важных показателей развития инфраструктуры поселков Казани.

«За последние три года на ремонт поселковых дорог выделено 600 млн рублей. Выполнен ремонт более 100 улиц и дорог в 51 жилом массиве. <…> В текущем году ведется ремонт улиц на общую сумму порядка 500 млн рублей», — сообщил чиновник.

Параллельно идет обустройство уличного освещения. С 2014 по 2021 год на территории 83 поселков Казани установили более 8 тыс. светильников. В текущем году запланировано смонтировать почти 1,5 тыс. фонарей в 33 жилых массивах на сумму 43 млн рублей.

«Это позволит решить вопросы освещения более 100 поселковых улиц», — заключил Искандер Гиниятуллин.